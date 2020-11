Barrow poteva essere al Napoli: l'agente spiega cosa avvenne

Musa Barrow sarebbe potuto essere un giocatore del Napoli, ma la trattativa è saltata proprio per la decisione del club partenopeo, non convinto dalla proposta dei nerazzurri.

A spiegarlo è Luigi Sorrentino, agente dell’attaccante gambiano ora al Bologna. “Non c’è mai stato un interessamento del Napoli per Barrow – ha spiegato a ‘Radio Marte’ il procuratore -. Anzi, l’Atalanta ai tempi propose uno scambio, sulla base del quale Inglese si sarebbe trasferito a Bergamo. Ma il Napoli, che giustamente voleva monetizzare, non rientrò in quell’ordine di idee”.

Sorrentino, quindi, glissa sulla possibilità che Barrow possa trasferirsi al Napoli anche nel prossimo futuro: “Noi a Bologna ci troviamo benissimo, quindi non voglio dare l’impressione che il ragazzo debba trasferirsi ovunque”.

OMNISPORT | 06-11-2020 20:34