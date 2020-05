Bartoli: "Nibali può stupire"

L'ex ciclista Michele Bartoli in un'intervista a La Stampa si è espresso sulle possibilità di vittoria di Vincenzo Nibali in questa stagione: "A 35 anni non sei più debole che a 32, ma la differenza la fanno le motivazioni e Vincenzo mi sembra averne sempre e di importanti. Può ancora fare molto bene. Nel prossimo Giro per me sarà il favorito numero 1 e prima può anche puntare con chance al Mondiale".

"Nibali resta la nostra bandiera e per adesso non mi sembra che alle sue spalle ci sia già un suo degno erede", ha continuato l'ex campione pisano, che ha anche rivelato chi è attualmente il suo corridore preferito: "Credo che il francese Alaphilippe sia il corridore che più mi assomiglia. Sa andare molto bene in bici, va forte anche sul pavé, non teme i ventagli ed è molto completo. Non credo ci sia una classica, Roubaix compresa, che non possa vincere. Poi credo che Bernal possa segnare un'epoca perché oltre ai grandi giri è in grado di conquistare le classiche più dure, come il Lombardia o la Liegi".

SPORTAL.IT | 24-05-2020 14:43