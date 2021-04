Barty e Sabalenka in finale a Stoccarda

Le due semifinali di lusso del WTA 500 sulla terra battuta al coperto di Stoccarda sono state vinte da Ashleigh Barty e Aryna Sabalenka. L’australiana numero 1 del mondo ha rimontato e sconfitto col punteggio di 4-6 7-6 6-2 in poco più di due ore l’ucraina numero 5 del ranking Elina Svitolina che ha servito per il match sul 6-4 5-4 in suo favore ma non è riuscita a chiudere. La bielorussa, numero 7, ha invece impiegato un’ora in meno per dominare per 6-3 6-2 senza mai perdere il servizio la romena Simona Halep, numero 3 e vincitrice dell’ultimo torneo di Wimbledon nel 2019.

OMNISPORT | 24-04-2021 23:10