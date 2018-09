Barzagli: 'E' la Juve più forte degli ultimi anni'

Andrea Barzagli è stato premiato al ‘Memorial Scirea’ per la Carriera Esemplare e ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Siamo i favoriti per quello che abbiamo vinto negli ultimi anni”.

“Cristiano Ronaldo ancora a secco? Questa è la cosa che ci preoccupa di meno. Ha sempre dimostrato di farne tantissimi e per me è un piacere allenarmi con lui. Sulla carta mi sembra una delle squadre più forti degli ultimi anni, ma a dirlo definitivamente sarà il campo. E’ l’anno giusto per la Champions? Ce lo auguriamo – ha continuato Barzagli – ci stiamo lavorando. Ci siamo rinforzati prendendo un giocatore che sa come si vincono le finali. Ma la Champions va a momenti e noi dovremo essere bravi a coglierli”.

SPORTAL.IT | 04-09-2018 23:40