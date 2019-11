Basaksehir-Roma, le probabili formazioni

Tutto pronto per la sfida di Europa League, in quel di Istanbul, tra Basaksehir e Roma. Fonseca punta al successo per fare un passo decisivo verso la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta (i giallorossi sono a -2 punti proprio dai turchi, primi in classifica nel girone J).

Il tecnico dei giallorossi si affiderà a Dzeko, chiamato a fare la differenza in attacco. In fase difensiva, totale fiducia nei due centrali Mancini e Smalling. In campo anche Zaniolo nel 4-2-3-1 della Roma. All'andata, netto 4-0 per la squadra capitolina.

Le probabili formazioni

Basaksehir (4-2-3-1): Mert; Caicara, Ponck, Epureanu, Clichy; Azubuike, Mehmet Topal; Visca, Irfan, Gulbrandsen; Crivelli. All. Buruk

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

28-11-2019