Baseball, lo scudetto è della Fortitudo Bologna

La Unipolsai Fortitudo Bologna si conferma micidiale e difende il suo scudetto cucendosi sul petto il tredicesimo tricolore, il terzo consecutivo ed il secondo di fila vinto a Serravalle contro il San Marino.

La squadra di Daniele Frignani prima rimonta, poi allunga ed infine resiste all’estremo tentativo sammarinese vincendo con il risultato di 6-5 dopo aver perso per infortunio il suo asso, Murilo Gouvea, dopo appena due riprese, affidandosi quindi alla macchina da strike chiamata Alex Bassani, che sostiene il monte di lancio fino al settimo inning, prima di lasciare gli ultimi due out a Filippo Crepaldi e venire incoronato come MVP della serie, grazie anche agli ultimi due out (tra cui lo strikeout conclusivo sul caldo Mattia Reginato) effettuati dal suo compagno di squadra.

OMNISPORT | 01-10-2020 09:10