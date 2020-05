Baselli ha una preferenza per il futuro

Il futuro di Daniele Baselli verrà deciso nelle prossime settimane. Secondo quanto riporta Tuttosport, il centrocampista granata avrà un confronto con il nuovo direttore sportivo Davide Vagnati, per poi decidere se restare un'altra stagione a Torino o cercare una soluzione diversa.

Secondo il quotidiano torinese, Baselli avrebbe messo la Fiorentina (dove milita il suo ex compagno di squadra Benassi) in cima alle sue priorità. Più defilato il Milan, che potrebbe in ogni caso farsi avanti nelle prossime settimane.

SPORTAL.IT | 15-05-2020 10:56