Baselli infortunato, Longo disegna il nuovo centrocampo

Con Daniele Baselli ai Box Moreno Longo è costretto a disegnare un nuovo centrocampo per il Torino.

Oltre a Rincon, Lukic e Meitè il tecnico sta provando anche Ansaldi e Berenguer nel reparto centrale del campo. I due hanno già ricoperto questo ruolo in situazioni di emergenza pur non essendo nelle loro corde.

Per ovviare alla carenza a centrocampo nella prossima stagione potrebbe arrivare Roberto Gagliardini: per l'Inter non è incedibile ma ha una valutazione piuttosto alta. Sulle sue tracce oltre ai granata c'è la Fiorentina.

SPORTAL.IT | 05-06-2020 15:48