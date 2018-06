Basket 3x3, Malago' riceve le campionesse iridate

Il presidente del Coni Giovanni Malago' ha accolto lunedì pomeriggio nel Salone d'Onore di Palazzo H, al Foro Italico, le azzurre del basket 3X3 campionesse del mondo. A Manila Marcella Filippi, Giulia Ciavarella, Giulia Rulli e Rae Lin D'Alie, guidate dall'allenatrice Angela Adamoli, hanno sorpreso tutte le avversarie sconfiggendo in serie Cina, Stati Uniti e in finale la Russia. "Sono orgoglioso di voi".

"Siamo contenti perche' e' la prima volta che il basket italiano vince un Mondiale – ha dichiarato il presidente della Federazione italiana basket Gianni Petrucci – Per noi e' stata una grande soddisfazione, abbiamo superato ogni limite. Adesso verra' la parte difficile, ma non dobbiamo avere paura di nessuno perche' la vittoria piu' bella e' quella che dovra' arrivare in futuro".

SPORTAL.IT | 18-06-2018 17:45