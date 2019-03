Basket: 4 multate, stangata la Virtus

Multe per quattro società nella serie A maschile di basket. Multa salata per la Virtus, nonostante fosse in trasferta.

GERMANI BRESCIA. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri.

ACQUA S. BERNARDO CANTU’. Ammenda di Euro 1.100,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri e per uso di strumenti sonori atti aturbare il regolare svolgimento della gara (fischietti).

SEGAFREDO BOLOGNA. Ammenda di Euro 3.000,00 per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (fischietti).

HAPPYCASA BRINDISI. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequentidel pubblico agli arbitri e in particolare verso il Primo arbitro, nonché per cori offensivi verso la Lega Basket Serie A.

SPORTAL.IT | 11-03-2019 15:30