Basket a porte chiuse, Pozzecco alza la voce

Gianmarco Pozzecco alza la voce contro chi ha deciso di far riprendere gli eventi sportivi, pur vietandone l'accesso al pubblico. Il tecnico della Dinamo Sassari ha espresso la sua opinione contraria parlando alla tv ufficiale del club.

"C'è un decreto del governo che impone di stare a un metro di distanza – ha detto il 'Poz' -, io però se vedo i miei ragazzi a un metro dagli avversari mi inca..o clamorosamente. Per me è assurdo. Ci sono delle incongruenze, bisognerebbe fermare tutto e andare uniti e decisi nella stessa direzione".

"I giocatori in campo sudano, urlano, starnutiscono, tossiscono e non stanno a un metro di distanza. Io gli chiedo di stare attaccati e difendere, questa cosa non la capisco" ha aggiunto l'allenatore degli isolani.

SPORTAL.IT | 07-03-2020 15:38