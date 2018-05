Basket, al lavoro la nazionale femminile

Torna al lavoro la nazionale femminile di basket, che dal 14 al 17 giugno si raduna a Parma. "Questo raduno

ha un duplice obiettivo – spiega il ct Marco Crespi – Il primo, quello di essere in campo con un gruppo

di ragazze che abbiamo seguito in ogni campionato, per trasmettere l’idea che tante possono sognare

la maglia azzurra, e che è proprio il campo a parlare, suggerire, confermare. Il secondo, che comporre

un gruppo che poi scenda in campo come squadra non significa compilare la lista delle migliori ma

cercare di arrivare alla miglior combinazione possibile, cercando e valutando tanti diversi tipi di

qualità".

Sono 18 le convocate, tra queste tre Azzurre (Elisa Penna, Francesca Pan e Mariella Santucci) hanno

giocato la scorsa stagione in un College statunitense.

Sette saranno gli allenamenti diretti dallo staff tecnico di Marco Crespi: nello staff tecnico entra

anche Francesca Zara, all'esordio da assistente allenatore dopo i tanti anni vissuti in campo con la

Maglia Azzurra (124 partite, 1.018 punti).

Ad agosto la Nazionale Femminile si radunerà nuovamente per allenarsi e per disputare una serie

di partite amichevoli.

Le Azzurre

Valeria Battisodo (1988, 1.74, P, Gesam Le Mura Lucca)

Veronica Dell’Olio (1993, 1.85, A, Alpo Basket)

Valeria De Pretto (1991, 1.85, A, Umana Reyer Venezia)

Caterina Dotto (1993, 1.70, P, Umana Reyer Venezia)

Elisa Ercoli (1995, 1.90, C, Geas Sesto San Giovanni)

Federica Franceschelli (1997, 1.80, A, Faenza Basket Project Girls)

Martina Kacerik (1996, 1.81, G, Umana Reyer Venezia)

Jasmine Keys (1997, 1.90, A, San Martino di Lupari)

Elisa Mancinelli (1995, 1.77, G, Alpo Basket)

Giuditta Nicolodi (1995, 1.85, A, Gesam Le Mura Lucca)

Marida Orazzo (1994, 1.75, G, Minibasket Battipaglia)

Francesca Pan (1997, 1.84, A, Georgia Tech University)

Elisa Penna (1995, 1.91, C, Wake Forest University)

Elisa Policari (1997, 1.85, A, Minibasket Battipaglia)

Elena Ramò (1994, 1.80, G, Alpo Basket)

Kathrin Ress (1996, 1.96, C, Famila Schio)

Mariella Santucci (1997, 1.75, P, Toledo University)

Laura Spreafico (1991, 1.81, A, Eirene Passalaqua)

Giocatrici a disposizione

Cecilia Albano (1996, 1.83, A, B. Castel Carugate)

Ilaria Bonvecchio (1994, 1.78, P, Edelweiss Albino)

Giulia Ciavarella (1997, 1.83, G, Campobasso)

Carlotta Gianolla (1997, 1.85, G, Umana Reyer Venezia)

Sofia Marangoni (1995, 1.73, P, Fixi Piramis Torino)

Giulia Moroni (1994, 1.70, P, Broni 93)

Lucia Morsiani (1992, 1.82, A, Faenza Basket Project Girls)

Giulia Natali (2002, 1.76, G, Vigarano)

Ilaria Panzera (2002, 1.78, A, Geas Sesto San Giovanni)

Giulia Prosperi (1997, 1.82, A, San Raffaele Roma)

Giulia Rulli (1991, 1.84, A, Costa x L'unicef)

SPORTAL.IT | 29-05-2018 19:20