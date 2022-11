24-11-2022 17:37

Nei primi giorni di dicembre, Gianmarco Pozzecco, assieme al il gm azzurro, Salvatore Trainotti, e al presidente della FIP, Gianni Petrucci, volerà a Orlando per capire la reale disponibilità di Paolo Banchero nel vestire la maglia azzurra.

L’Italia si è già qualificata ai Mondiali 2023, e il Poz punta ad affidare a Banchero le chiavi della nazionale del futuro. Al portale FIBA, inoltre, Banchero parla già come un giocatore italiano. Queste le sue parole:

“L’Italia ha giocato ottime gare. Mi è piaciuta molto quella contro la Serbia, dove ha mostrato in campo una difesa bellissima e mosso la palla in maniera ottima in attacco. Il gruppo azzurro ha passione, è unito, e pure il coach aiuta a trasmettere questa stessa passione. Anche il modo in cui giocano è buonissimo. Il successo sulla Serbia ha mostrato le potenzialità della squadra azzurra. Abbiamo una squadra molto buona e il futuro è brillante”.

“Il basket è uno sport di squadra. Il team è la cosa più importante, non il singolo giocatore. Squadra, unione, collettivo: queste sono le cose importanti. Per avere successo non è sufficiente avere i giocatori migliori, ma è necessario che giochino bene tutti uniti. Quando giocherò per la Nazionale, sarò un giocatore diverso da come sono oggi. Mi impegnerò per essere il miglior compagno, esempio e giocatore possibile per aiutare l’Italia a vincere. Ripeto, il basket è uno sport di squadra, e sono elettrizzato dall’idea di poter contribuire anch’io a un certo punto della mia carriera”.

Banchero poi continua:

“In campo internazionale si gioca un basket leggermente diverso rispetto a quello americano, ma darò tutto me stesso per avere l’impatto migliore possibile sulla nazionale. Eurobasket è stato un torneo davvero molto difficile. I tifosi sono stati stupendi, sono stati il vero sesto uomo in campo venendo in massa nelle arene all’inverosimile e urlando come matti. C’erano tanti ragazzi di talento, anche un paio di assolute star NBA, ma alla fine ha vinto la Spagna, dimostrando che il basket è un gioco di squadra. Essere uniti e muovere il pallone è il modo migliore per vincere un titolo. Il livello del basket europeo è molto, molto alto, e il futuro è brillante. Giannis, Luka Doncic e Nikola Jokic sono grandissimi esempi. La passione per rappresentare il loro Paese è speciale”.