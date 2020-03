Basket, Brunamonti chiede la massima attenzione

"E’ giusto che ci sia la speranza di poter ricominciare, tornare alla normalità su tutti i fronti, a partire dalle nostre vite in generale. Però è chiaro che è difficile, anzi impossibile sapere in questo momento. La scienza e i medici sono gli unici da ascoltare, facendo quello che ci hanno detto di fare". A dirlo, a 'Stadio', è stato Roberto Brunamonti.

"Adesso credo che la priorità assoluta sia la salute delle persone. Il nostro è uno sport di contatto, credo sia necessario avere la certezza di poter proseguire, alla base ci deve essere la sicurezza di atleti e pubblico. Non è che non voglio rispondere, è che non ci penso. Ora solo il sacrificio di medici, infermieri, di chi guida le ambulanze, la protezione civile, ti dà davvero il peso e la misura della gravità e del momento che stiamo attraversando" ha aggiunto la bandiera della Virtus Bologna.

SPORTAL.IT | 22-03-2020 11:45