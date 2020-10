Basket, Cantù: "Attività momentaneamente sospesa"

“Pallacanestro Cantù comunica che, a seguito del manifestarsi di sintomatologia compatibile con infezione da Covid-19 in tre componenti del gruppo squadra, l’attività agonistica è momentaneamente sospesa”. Queste le prime parole comunicate, attraverso una nota ufficiale, dal club brianzolo, che ha così optato per la sospensione delle attività in vista dei risultati dei nuovi tamponi effettuati sul gruppo squadra.

“L’esito dei tamponi, previsto per domani, permetterà al club di programmare la seduta di allenamento pre partita e la partenza per Treviso” conclude la società nella nota pubblicata venerdì pomeriggio.

OMNISPORT | 23-10-2020 16:28