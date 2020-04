Basket, Capecchi traccia gli obiettivi per Pistoia

La stagione 2019-2020 del campionato di Serie A maschile di basket è da ritenersi conclusa. Lo ha deciso la Federazione Italiana Pallacanestro, prendendo atto dell’evoluzione legata al contagio del virus Covid-19. "Prendiamo atto della decisione assunta dalla Federazione, di concerto con la Lega Basket – ha detto Massimo Capecchi, presidente del Pistoia Basket 2000 -. Una scelta che ci trova assolutamente concordi: in un momento così delicato, la salvaguardia della salute degli atleti e di tutti gli addetti ai lavori del mondo della pallacanestro è l'aspetto primario da tenere in considerazione. Da parte nostra c'è grande dispiacere per i nostri partner e i nostri tifosi, che ringraziamo ancora una volta per la fiducia riposta nel Pistoia Basket, nonché per squadra, staff tecnico e tutti i componenti del nostro club, che hanno sempre dimostrato grande professionalità e attaccamento alla causa. Obiettivamente, allo stato attuale, non ci sono però le condizioni necessarie per la continuazione dell'attività sportiva".

"Questa decisione ci permette di iniziare a lavorare per costruire il futuro del nostro progetto sportivo – ha aggiunto il numero 1 dei toscani -. In queste settimane verificheremo gli effetti della chiusura anticipata del campionato 2019-20 e contestualmente cominceremo quanto prima a pianificare il proseguimento delle attività, sebbene consci di tutte le incertezze legate a questo particolare momento storico".

SPORTAL.IT | 08-04-2020 14:08