Basket, c'è una nuova opzione per la ripartenza

Spunta una nuova ipotesi per la serie A della prossima stagione. A formularla è il quotidiano varesino La Prealpina, sottolineando la necessità di riprendere a porte aperte per i ricavi da botteghino. E non è detto che le porte possano essere aperte prima di gennaio.

"L’idea della serie A a 20 squadre, da dividere in due gironi su base geografica, ha fatto capolino negli ultimi giorni a fianco dei ragionamenti sulle 16 o 18 squadre della regular season delle opzioni A e B con inizio della stagione a settembre – vi si legge -. Mantenere le 17 aventi diritto attuali e allargare il campo delle partecipanti a tre club di A2 consentirebbe di formare due gironi da 10 squadre. Torino ha già espresso desiderio di disputare la A, Ravenna ha preso informazioni tramite le istituzioni, poi eventualmente potrebbero essere pronte Verona o Napoli. Al momento è solo un’ipotesi, legata a filo doppio al caso peggiore sulla riapertura degli impianti, non escludendo comunque di giocare prima di gennaio 2021".

SPORTAL.IT | 20-04-2020 10:30