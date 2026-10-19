Clamorosa multa rimediata dalla Longobardi Scafati: dopo aver chiesto alla FIP di portare 6 italiani in lista, ne mette 5 contro la Virtus e si becca 50.000 euro di multa. A Roma la Maxima comincia a carburare

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Non c’è solo l’avvio di stagione decisamente a singhiozzo sul campo a rendere difficile la vita a Scafati (4 ko. su altrettante gare, ultimo posto in tandem con Cantù, l’altra formazione di LBA ancora a secco di vittorie). Da questo pomeriggio c’è pure una multa bella salata a rendere decisamente più maledetto l’incipit dell’annata che segna il ritorno della Longobardi nel massimo campionato italiano: 50.000 euro per non aver rispettato una disposizione relativa alla composizione del roster in occasione della partita persa contro la capolista Virtus Costa Bologna. Un salasso che ha decisamente fatto strabuzzare gli occhi dalle orbite alla segreteria dei campani.

L’errore nella lista italiani dopo la richiesta alla FIP

Il motivo della multa è da ricercare in una mail inviata lo scorso 8 ottobre alla FIP, con la quale Scafati chiedeva di passare alla formula 6+6 (cioè 6 giocatori italiani e 6 stranieri) rispetto all’iniziale 5+5, utilizzato nelle prime giornate. Un cambio previsto dal regolamento, ma che ha finito per generare un clamoroso effetto boomerang: nella lista compilata per la partita con la Virtus, i giocatori italiani iscritti erano soltanto 5, e non i 6 che avrebbero dovuto essere indicati, come da richiesta avanzata pochi giorni prima.

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Così facendo, Scafati non ha rispettato il numero minimo di atleti di formazione italiana da iscrivere a referto, e a norma di regolamento s’è vista recapitare la sanzione di 50.000 euro. Non cambia nulla per ciò che riguarda l’andamento della partita, vinta per 108-83 da Bologna e dunque omologata senza alcun problema.

Insomma, un pasticcio tutto all’italiana (o alla campana, fate voi) che pure rischia di aggravare la già pericolante situazione in casa Longobardi, con la panchina di Piero Bucchi che ha cominciato a scricchiolare e i primi rumors legati a possibili sostituti che girano nell’ambiente (Attilio Caja sarebbe il primo della lista: è già stato a Scafati nel 2022-23, quando prese la squadra in fondo alla classifica e la condusse alla salvezza).

Cotelli rende più salda la panchina: la Maxima ora va

Un altro che sa di non avere certo la panchina imbullonata è Matteo Cotelli, che pure con la Maxima (almeno in LBA) ha cominciato a carburare: la vittoria al cardiopalma nel derby “patinato” contro la BC Roma era servita per scacciare le prime voci, quella in trasferta alla Nova Arena di Tortona ha rafforzato decisamente le quotazioni dell’ex tecnico di Brescia, che nella nuova esperienza nella Capitale s’è ritrovato con due pezzi da novanta come Bilan e Veronesi, quest’ultimo debordante nell’89-75 in casa della Bertram.

Veronesi è stato più di un fattore: 5/6 dall’arco, 20 punti totali e una leadership che è esattamente ciò di cui la Maxima oggi sente più il bisogno, pensando anche al prossimo impegno di EuroCup contro Venezia, al quale i capitolini arrivano dopo due ko. europei consecutivi. In una settimana i biancoro hanno superato in classifica i rivali cittadini, con Cotelli convinto che questo possa essere un punto di svolta nel percorso di crescita della squadra. Atteso chiaramente da altre verifiche, e quella europea con la Reyer è decisamente congeniale alle necessità.