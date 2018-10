Basket con sindrome di Down, Italia campione del mondo

La Nazionale italiana di basket con la Sindrome di Down concede il bis. Dopo il trionfo agli Europei del 2017, gli Azzurri hanno conquistato i Mondiali riservati alla categoria C21 (atleti con la sindrome di Down) nella rassegna iridata tenutasi a Madeira in Portogallo.

I cestisti, seguiti dal referente tecnico nazionale Giuliano Bufacchi e dal tecnico Mauro Dessi, hanno battuto la squadra dei padroni di casa del Portogallo in una finale combattuta che ha visto gli Azzurri trionfare sugli iberici per 22-13. La Nazionale aveva battuto i lusitani anche nell’ultimo atto della competizione continentale di un anno fa.

Questi i nomi degli iridati: Alessandro Ciceri, Gianluca Lafornara, Francesco Leocata, Fulvio Silesu, Antonello Spiga ed Emanuele Venuti.

Il Presidente del CIP (Comitato Internazionale Paralimpico) Luca Pancalli si è detto entusiasta dell’impresa dei nostri: “Dopo l’Europeo questa squadra porta a casa anche il titolo mondiale. Complimenti agli atleti, allo staff e alla Fisdir Federazione. Vogliamo farglielo un applauso?”.

A Madeira sono in corso anche i Mondiali di atletica leggera, dove la pluriatleta Nicole Orlando ha vinto le gare di lancio del disco, triathlon, salto in lungo e 4×1000 insieme a Giulia Pertile, Sara Spano e Chiara Zeni.

Per la scatenata Orlando anche due medaglie d’argento nelle categorie del lancio del peso e del giavellotto. Grande Italia anche nella marcia, Giulia Pertile e Stefano Lucato conquistano due ori. Daniel Gerini ha invece vinto un argento nel lancio del disco e un bronzo nel lancio del peso.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 13:10