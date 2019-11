Basket, così in tv domenica

Torna a giocarsi su due giorni il weekend di Serie A, e dopo l’anticipo tra Sassari e Reggio Emilia (100-81), il programma domenicale si apre con una sfida che l’anno scorso ha regalato spettacolo ed equilibrio: Trento-Cremona. In trasferta le altre tre big: Venezia a Varese, la Virtus a Trieste e Milano a Bologna contro la Fortitudo. Chiamate importanti in chiave salvezza per Treviso (che riceve una squadra in salute come Brescia), Pistoia (contro Cantù) e Pesaro (a Roma). Riposa Brindisi, quindi per la Virtus Bologna (che riposerà il prossimo weekend) c’è la chance di allungare ulteriormente in classifica.

Dolomiti Energia Trentino – Vanoli Cremona (ore 12:00, diretta Eurosport Player)

Openjobmetis Varese – Umana Reyer Venezia (ore 17:00, diretta Eurosport 2, Eurosport Player e DAZN)

De’ Longhi Treviso – Germani Brescia (ore 17:30, diretta Eurosport Player)

Pallacanestro Trieste – Segafredo Virtus Bologna (ore 18:00, diretta Eurosport Player)

Pompea Fortitudo Bologna – AX Armani Exchange Milano (ore 18:30, diretta Eurosport Player)

OriOra Pistoia – Acqua San Bernardo Cantù (ore 19:00, diretta Eurosport Player)

Virtus Roma – Carpegna Prosciutto Pesaro (ore 20:45, diretta Raisport ed Eurosport Player)

Riposa: Happy Casa Brindisi

in collaborazione con Basketissimo.com

SPORTAL.IT | 17-11-2019 10:51