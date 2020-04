Basket, Gallinari intende chiudere a Milano

Nella testa di Danilo Gallinari frulla la possibilità di un finale di carriera a Milano, con la squadra del cuore.

"Assolutamente sì – ha assicurato la stella del basket azzurro, attualmente in forza a Oklahoma City nella Nba, a 'Extratime' su Radio 1 Rai -. Fare un paio di anni ad alto livello in Eurolega e vincere in Italia e in Europa con quella maglia lì sarebbe bellissimo… Mi piacerebbe chiudere la mia carriera così".

Gallinari compirà 32 anni ad agosto.

SPORTAL.IT | 19-04-2020 18:49