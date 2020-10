Basket, Gandini all'attacco del nuovo Dpcm

Il prossimo 15 ottobre dovrebbe entrare in vigore un nuovo Dcpm. Il limite dei 200 spettatori a partita per eventi in palazzetti al chiuso non potrebbe essere più “superato” da ordinanze regionali.

Una nuova regola che metterebbe in ginocchio il sistema basket: “Così si metterebbe a repentaglio la sopravvivenza delle società. Rispettando i protocolli abbiamo dimostrato che si può assistere ad una partita di basket in totale sicurezza”, le parole di Gandini, numero uno LBA, alla Gazzetta dello Sport.

OMNISPORT | 08-10-2020 09:03