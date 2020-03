Basket, Gandini precisa la sua posizione

Umberto Gandini, il neo presidente della Lega Basket, è tornato a parlare dei provvedimenti che si potrebbero prendere e lo ha fatto con Basket 108.

"Io farò di tutto per non annullare in toto il campionato anche perché a differenza dalla realtà del calcio, il basket è uno sport che vive sugli incassi e non sui diritti tv – ha detto -. Sono gli introiti da botteghino a sostenere il movimento cestistico e il fatto di non poter giocare sta pesantemente sulle casse dei club. Per questo mi auguro che vengano subito varati aiuti immediati tramite provvedimenti del Governo per garantire liquidità ai club per poi calcolare insieme i danni che questo stop imprevisto ha provocato e quantificare un sostegno adeguato al basket".



SPORTAL.IT | 18-03-2020 10:56