Basket, Gazzetta: "Per la Serie A è game over"

La Serie A di basket verrà sospesa definitivamente: secondo quanto riportato la Gazzetta dello Sport, anche i club che avevano ancora dubbi, come Sassari e Virtus Bologna, si sono allineati. Il campionato 2019/2020 verrà quindi definitivamente fermato nei prossimi giorni, e gli sforzi di Legabasket, Fip e dei club saranno proiettati su come affrontare la prossima stagione.

Secondo la rosea, la classifica dell’andata dovrebbe determinare il ranking di partecipazione alle coppe europee, Eurolega esclusa. Le perdite si stimano intorno ai 40 milioni di euro.

Questione scudetto: il titolo potrebbe non essere assegnato. "La Fip avrebbe deciso regolamenti alla mano, di non assegnare lo scudetto – scrive la Gazzetta -. Non andrà dunque alla Virtus Bologna, capolista dall’inizio di una stagione che, sulla base di nuove misure restrittive del governo, verrebbe interrotta per forza di causa maggiore".

SPORTAL.IT | 28-03-2020 09:33