Basket, Gracis vede un piccolo spiraglio

Con il Corriere del Veneto il direttore sportivo della De’ Longhi Treviso, Andrea Gracis, ha fatto il punto della situazione. "Sembra davvero difficile ma se non è ancora deciso nulla, vuole dire che c'è un barlume di speranza – ha osservato -. Qualora le condizioni lo permettano, non avremo nemmeno particolari problemi per far rientrare la squadra visto che gli italiani sono facilmente raggiungibili, Nikolic anche e Fotu avrebbe solo da pensare al viaggio. Potremmo avere problemi con i due americani".

"Avremo una pallacanestro diversa, con problemi economici e degli sgravi fiscali a cui poter accedere per pensare di aiutare i club. Anzi, dico, speriamo di poter pensare al mercato. Io continuo a fare scouting, perché voglio continuare ad avere una visione ottimistica del domani" ha aggiunto l'ex cestista della Benetton.

SPORTAL.IT | 05-04-2020 11:26