Basket: il Foro Italico accoglie Doncic, canestri al Centrale per la stella Nba

Nella sua lunga giornata di incontri a Roma per il Basketball Club Roma SPQR, Luka Doncic ha fatto visita anche al Centrale del Foro Italico, trasformatosi per l’occasione in un’arena di basket, dimostrando in modo tangibile ciò potrà diventare: uno spazio contemporaneo, coperto, polifunzionale e capace di ospitare grandi eventi internazionali durante tutto l’anno. Accolto dal presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, e dall’amministratore delegato, Diego Nepi Molineris, Doncic ha calcato il parquet allestito in appena 48 ore nell’ambito del progetto Sport Illumina. (NPK) us Sport e Salute