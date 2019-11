Basket in lutto, addio a Ninno

Il basket italiano piange la scomparsa di Antonio Ninno.

L’imprenditore marchigiano è morto a Perugia all’età di 71 anni mentre stava seguendo un ciclo di terapie per curare la leucemia fulminante che gli era stata diagnosticata poche settimane fa.

Ninno, per decenni titolare dell’azienda di costruzioni Edilninno, è stato anche lo storico presidente del Fabriano Basket nel secondo momento più fulgido della storia del club (dopo i fasti dei primi anni ’80 con Alberto Bucci in panchina), portato dalla serie A2 alla A1 nel 2001 e rimasto in massima serie per due stagioni. Poi il lento declino, il passaggio di proprietà e, nel 2008, la cessione del titolo sportivo a Roseto.



SPORTAL.IT | 03-11-2019 11:18