Basket in lutto: è morto coach Taurisano

L'Ansa riferisce che martedì pomeriggio a Brescia è morto Arnaldo Taurisano, per tutti il 'Tau', già coach di Cantù, Napoli e Brescia, dopo 85 anni di vita intensa al fianco della sua compagna di sempre, Germana, con le sue figlie Claudia ed Elena, ed i nipoti. Lo rende noto la famiglia.

Taurisano è stato maestro di vita e di sport per migliaia di giovani atleti ed allenatori di basket. A Cantù il suo periodo di maggiori successi: dal 1969 al 1979 riuscì a vincere tre coppe Korac, uno scudetto, una Coppa intercontinentale e per tre volte la Coppa delle coppe. Ha scritto anche numerosi libri sulla pallacanestro. Dal 5 gennaio 2010 è entrato a far parte dell'Italia Basket Hall of Fame.

La camera ardente, aggiunge l'Ansa, sarà allestita presso la Casa di soggiorno per anziani di Bedizzole (Brescia).

SPORTAL.IT | 07-05-2019 21:58