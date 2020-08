Basket in lutto, è morto Gigi Serafini

E’ morto all’età di 69 anni Gigi Serafini, uno dei primi pivot di 2.10 protagonisti in Nazionale e nel campionato di serie A di basket negli anni settanta e nella prima metà degli anni ottanta.

Serafini è scomparso dopo una lunga malattia. 112 gare e 524 punti in Nazionale, ebbe anche un’importante carriera in serie A dove ha giocato con la Virtus Bologna (1968-77, vincendo la Coppa Italia nel 1974 e lo scudetto nel 1976), nella Xerox Pallacanestro Milano e poi con la Reyer Venezia (1979-1982). Ha poi giocato a Fabriano e a Firenze in serie B, centrando subito la promozione in A2.

In Nazionale Serafini ha vinto il bronzo all’Europeo di Essen nel 1971, partecipando anche agli Europei del 1973, 1977 e 1979 e alle Olimpiadi di Monaco (1972) e di Montreal (1976). “Alla famiglia Serafini l’affettuoso abbraccio e le sentite condoglianze del presidente della FIP Giovanni Petrucci, a titolo personale e a nome di tutta la pallacanestro italiano” si legge sul sito della Federbasket.

OMNISPORT | 23-08-2020 21:36