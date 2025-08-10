Basket in lutto, Paola Mauriello morta a 44 anni: campione d'Italia con Napoli, vinse anche con la Nazionale

Le Azzurre dell'Under 20 col lutto al braccio nella finale per il terzo posto degli Europei di Matosinhos per ricordare l'ex cestista, stroncata da una lunga malattia.

Il mondo del basket italiano è in lutto. È morta dopo una lunga malattia ad appena 44 anni Paola Mauriello, ex giocatrice nata a Benevento ma cresciuta in Irpinia, che in carriera aveva giocato per diverse squadre: Napoli, Faenza, Ragusa, Parma e Ribera. Mamma di Luciano, solo un anno fa era diventata consigliera regionale della Fip Abruzzo, con delega al movimento femminile. Proprio in Abruzzo, a Francavilla, si terranno i funerali, previsti per le 17 di lunedì 11 agosto presso la parrocchia di Sant’Alfonso. Ne dà notizia la Federbasket. La Nazionale azzurra Under 20, impegnata nella finalina per il bronzo contro la Svezia agli Europei di Matosinhos, è scesa in campo col lutto al braccio per onorare la memoria di Paola.

Morte Mauriello, la nota della Fip di Petrucci

Questa la nota diffusa sul sito della Federazione: “Il presidente FIP Giovanni Petrucci condivide il cordoglio della famiglia a titolo personale e a nome della pallacanestro italiana. Ala, in serie A, con Napoli Vomero, Faenza e Ragusa, Basket Parma, Ribera, di recente ha partecipato a Free Yourself, il corso per allenatrici della FIP a testimonianza di quanto fosse legata alla pallacanestro e alla vita, alla ricerca di nuovi traguardi. Attualmente era Consigliere Regionale del CR Abruzzo con delega al movimento femminile. I funerali si terranno lunedì 11 agosto a Francavilla alle ore 17, presso la parrocchia di Sant’Alfonso”.

Il cordoglio della Lega Basket Femminile per Paola

Anche la Lega Nazionale Femminile ha diffuso un messaggio di cordoglio: “Il Presidente Massimo Protani, il Consiglio Direttivo e l’intera Lega Basket Femminile esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Paola Mauriello. Paola ci ha lasciato a soli 44 anni, in cui ha dedicato tutta se stessa alla pallacanestro con una carriera di altissimo profilo e ricca di successi e soddisfazioni, con i club e con la nostra Nazionale. Un impegno per il movimento che è stato sempre fortissimo anche dopo la fine del suo percorso da giocatrice, dimostrazione di un amore autentico e sincero per questo sport. La LBF si unisce al dolore della famiglia esprimendo le più sentite condoglianze”.

Paola Mauriello, lo Scudetto del 2007 con la Phard Napoli

Sposata col cestista Antonello Giordano, Mauriello si era trasferita in Abruzzo dove era diventata presidentessa della società Yellow Wave Pescara, che l’ha ricordata con un lungo post sui social definendola “forza pulsante e propulsiva del movimento cestistico abruzzese e della società”. Non ha potuto ricordarla, invece, la società in cui Paola Mauriello si è tolta le maggiori soddisfazioni della sua carriera, la Napoli Vomero, per un motivo semplice: non esiste più. Il 16 maggio 2007, battendo Faenza, Mauriello e quella squadra, sponsorizzata Phard, conquistarono lo Scudetto, seguito qualche mese dopo dalla Supercoppa. Nel 2009, inoltre, Mauriello avrebbe conquistato l’oro ai Giochi del Mediterraneo con la Nazionale italiana.