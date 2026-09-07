Azzurre a un passo dall'impresa ma penalizzate da alcune decisioni discutibili: l'ironia del presidente federale, il pentimento della capitana, il silenzio di coach Capobianco.

Una prestazione leggendaria e un’impresa da urlo, purtroppo soltanto sfiorata. Contro gli Stati Uniti, l’Italia di Capobianco è arrivata a un passo da un risultato storico: battere un vero e proprio Dream Team, formato da campionesse di valore e spessore universale come Caitlin Clark, la stella della selezione a stelle e strisce che, avendo madre siciliana, quel match avrebbe anche potuto giocarlo con la canotta azzurra. E invece ai Mondiali l’Italbasket femminile ha rimediato una cocente sconfitta, anche se la qualificazione al barrage per l’ammissione ai quarti è arrivata lo stesso. Nel mirino una serie di decisioni arbitrali discutibili, finite all’attenzione dello stesso presidente federale.

Basket, l’ironia di Petrucci contro gli arbitri di Italia-USA

Nel commento alla partita pubblicato sul sito ufficiale della FIP, la Federazione Italiana Pallacanestro, ha trovato spazio una “dichiarazione” dell’ex presidente del CONI, inserita nel sommarietto prima dell’articolo stesso e non più ripresa all’interno dello stesso. Un’evidente aggiunta su dettatura dello stesso Petrucci, che ha voluto dire la sua sulle decisioni della terna arbitrale, contestatissime e quasi sempre – almeno nella parte finale del match – favorevoli alla selezione statuntense: “Arbitri così bravi che meritano di arbitrare la finale. Sono orgoglioso di queste ragazze”.

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Le scuse di Zandalasini: “Reazione eccessiva, non è da me”

Una sottolineatura ironica da parte del presidente della Federbasket, mentre Cecilia Zandalasini, stella e miglior marcatrice dell’Italia con 14 punti realizzati contro le sue “colleghe” della WNBA, era stata molto più diretta in campo. Al punto che, prima ai microfoni della Rai e quindi in sala stampa, è poi tornata sulla sua protesta a muso duro dopo un colpo al volto subito che era stato interpretato come suo fallo di sfondamento. Per scusarsi. “Non dovevo reagire così, ho sbagliato. Mi vergogno già. Sono una persona così. Quando indosso questa maglia succedono cose strane. Non è così che si fa e non è da me“.

Capobianco non parla di arbitri, Azzurre verso il barrage

E ancora: “Mi scuso per come ho reagito alla fine. C’erano tante emozioni in questa partita, ma avrei dovuto tenerle dentro di me meglio. Mi scuso con gli arbitri. Quando indosso questa maglia sono diversa e ho avuto questa reazione”. Nessun commento alle decisioni degli arbitri, in particolare di quello panamense, da parte invece del CT azzurro Andrea Capobianco, già proiettato all’ultima partita del girone contro la Cina. Comunque vada, l’Italia è chiamata a giocare il playoff per l’ammissione ai quarti di finale contro una tra Australia, Belgio, Portorico o Turchia. Vincerlo sarebbe un altro piccolo, grande miracolo del basket azzurro.