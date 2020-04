Basket, la Croazia opta per il colpo di spugna

Come se non si fosse nemmeno cominciato. La Federazione croata di basket opta per il colpo di spugna.

Tutti i campionati sono stati cancellati, nessuna squadra riceverà lo scudetto e nessuna retrocederà: il prossimo anno si ripartirà dall’inizio.

Stojan Vrankovic, il presidente federale, guarda avanti: "A settembre e ottobre ci sarà ancora la crisi economica, inutile nasconderlo: per questo cercheremo di rendere accessibili al massimo le iscrizioni, consapevoli che anche lo sport subirà le conseguenze di quando sta succedendo".

SPORTAL.IT | 01-04-2020 17:08