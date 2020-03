Coronavirus, la Grecia chiude il campionato

Il campionato greco di basket 2019-2020 è stato ufficialmente e definitivamente interrotto. A comunciarlo è stata la Lega, come conseguenza dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

La decisione è stata presa all’unanimità dai 14 club del massimo campionato durante un’assemblea straordinaria svoltasi in videoconferenza.

Resta da decidere se e come muoversi per il titolo nazionale, che potrebbe andare al Panathinaikos, in testa alla classifica al momento della sospensione, o non venire assegnato.

Probabile il blocco delle retrocessioni e che il prossimo campionato si disputi con 16 squadre con l’annessione delle due promosse dalla seconda divisione.

SPORTAL.IT | 23-03-2020 21:11