Basket LBA, il crollo della Virtus apre a un futuro pieno di dubbi. Milano-Venezia finale inedita, ma accattivante

L'epilogo della stagione di LBA è decisamente inatteso: saranno Milano e Venezia a giocarsi lo scudetto dopo che Bologna è implosa, chiudendo nel peggiore dei modi un'annata assai travagliata

È venuta fuori la finale meno attesa: Olimpia e Reyer in pochi l’avevano pronosticata, anzi quasi nessuno, e senza nulla togliere nulla tanto a Milano quanto a Venezia, che le loro run play-off se le sono sudate e meritate per quanto fatto vedere. Un epilogo inatteso quando tutti aspettavano che l’ultimo atto della stagione vedesse di nuovo di fronte Olimpia e Virtus Bologna, come già capitato per 4 stagioni consecutive dal 2021 al 2024. E se un anno fa la “stecca” era arrivata proprio da Milano, quest’anno c’ha pensato Bologna a finire dietro la lavagna. Portandosi dietro polemiche e interrogativi che riguardano anche l’avvenire.

Bologna si lecca (già) le ferite: un futuro tutto da scrivere

La stagione delle Vu nere è stata complessa e complicata oltre misura, vissuta sempre sull’equivoco di chi fosse il problema. Alla fine per tutti a metà stagione (o più in là) ha pagato Dusko Ivanovic, ma la scelta di poggiare i propositi di conferma sul trono tricolore sulle spalle di Carsen Edwards si è rivelata sbagliata. Edwards che peraltro ha già la valigia in mano, come gran parte del roster: Pajola, peraltro infortunato nelle ultime settimane, ha rifiutato il rinnovo e andrà a giocare all’estero, mentre Smailagic, Vildoza, Akele e Yoga hanno la valigia pronta da tempo, con Morgan e Niang (che potrebbe andare in America prima del previsto) in forte dubbio.

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Una situazione impensabile solo un anno fa, quando si festeggiava uno scudetto sul quale in pochi avrebbero scommesso sino a poco tempo prima. Il crollo è stato verticale: la proprietà è incerta sul da farsi, se ridimensionare o rilanciare, anche se molto si capirà anche dalla scelta dell’allenatore, che non sarà certamente Jakovljevic: Velimir Perasovic o Dusan Alimpijevic i primi nomi spendibili, con sullo sfondo Petteri Koponen (sfumate le piste Galbiati e Obradovic).

Olimpia-Reyer, uno scudetto per due: Venezia sogna lo scalpo

La Virtus sarà spettatrice di una finale scudetto inedita, con la Reyer di Spahija che sogna di regalarsi un altro scalpo eccellente. Per farlo dovrà andare a vincere almeno una partita all’Unipol Forum di Assago, dove giovedì sera scatterà una serie che promette di rivelarsi estremamente incerta e tutt’altro che scontata.

Chiaro che Milano qualcosina in più dovrà averlo: è arrivata in finale perdendo una sola partita in tutta la post season (3-0 a Reggio Emilia, 3-1 a Brescia) e dopo aver ritrovato un’intensità e una continuità che in stagione non aveva mai mostrato, per varie ragioni. Peppe Poeta ha trovato strada facendo la formula giusta: Bolmaro è l’uomo in missione, ma LeDay, Nebo e Brooks sono gli uomini giusti al posto giusto (ah, ci sarebbero anche Ricci e Shields, che quando la palla scotta sanno sempre cosa farne…).

Venezia però non ha nulla da perdere: una squadra che trova sempre modi differenti per vincere, con Tessitori che ha dominato contro la Virtus (22 punti sia in gara 3 che gara 4) e RJ Cole formidabile realizzatore. Una squadra da prendere con le pinze, che sebbene abbia perso entrambi i match disputati in stagione contro l’Olimpia sembra essersi trasformata appena in tempo per provare a rovesciare la storia.