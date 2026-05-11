Basket LBA, ecco la griglia play-off: la Virtus è la squadra da battere, per Milano subito l'insidiosa Reggio

La Virtus affronterà Trento e potrà incontrare l'Olimpia soltanto in finale (sarebbe la quinta negli ultimi 6 anni). Milano debutta contro l'ostica Reggio Emilia.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Eccole lì, le magnifiche 8, pronte a contendersi uno scudo tricolore da cucire sul petto. Un play-off che si preannuncia entusiasmante, anche perché quest’anno in LBA si è davvero respirata un’aria diversa: tolta la triste vicenda di Trapani, la compagnia che si presenta alla post season qualcosa da dire sembrerebbe avercela per davvero. Con la Virtus che ha chiuso davanti a tutti, decisa a confermarsi sul trono, ma costretta a sua volta a doversi guardare le spalle da chi vorrà sottrarle lo scettro. E di pretendenti, a quanto pare, se ne intravedono molte.

Virtus favorita, ma se la dovrà sudare: debutto con Trento

La regular season è finita tutto sommato come ci si poteva immaginare. L’ultimo posto sulla carrozza l’ha occupato Trento, che battendo l’Olimpia nell’ultima giornata ha staccato il pass a spese di Varese, che ha perso a Bologna e ha mancato la qualificazione ai play-off, da dove è assente ormai da troppo tempo (ultima apparizione addirittura 8 anni fa, peraltro l’unica nelle ultime 12 stagioni del massimo campionato italiano).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Trento un anno fa era qualche posizione più sopra (chiuse quarta), ma la sostanza poco cambia: per il quarto anno consecutivo l’Aquila s’è garantita la post season, anche se adesso si troverà a scalare la montagna più impervia. Perché la Virtus del nuovo corso targato Jakovljevic ha saputo trovare il passo giusto e a ragion veduta sarà davvero la squadra da battere, e non soltanto perché godrà del fattore campo in tutte le serie che andrà ad affrontare.

Che poi tutti attendono quella che solitamente è la partita più attesa, e automaticamente (o quasi) anche quella che finisce per diventare la serie determinante per le sorti della stagione italiana. Che lo scorso anno s’è verificata in semifinale, ma che quest’anno (se ci sarà) arriverà soltanto nella serie che assegnerà il titolo.

Milano vuole un’altra finale con Bologna, ma prima c’è Reggio

Bologna-Milano è una tratta che nel basket italiano va sempre per la maggiore, peraltro divenuta un classico nel decennio corrente, dal momento che dal 2021 si sono sempre affrontate nei play-off (4 volte in finale, una in semifinale: bilancio 3-2 a favore dell’Olimpia, con la Virtus che ha vinto la prima e l’ultima serie disputate).

Milano che però arriva alla post season con qualche dubbio in più rispetto al passato: ha chiuso al terzo posto e di conseguenza troverà sul suo cammino la squadra rivelazione della seconda parte di stagione, quella Reggio Emilia che da gennaio in poi ha letteralmente spiccato il volo (12 vittorie e 3 sconfitte, l’ultima praticamente ininfluente contro Treviso, dal momento che una vittoria non avrebbe cambiato nulla in classifica) e che adesso diventa la mina vagante sulla strada che conduce allo scudetto, decisa a vestire i panni della guastafeste. Peraltro Olimpia-Reggio sarà la gara d’apertura del programma, con la palla a due prevista per sabato 16 maggio alle 18,30.

Brescia con Trieste, tra Venezia e Derthona è puro equilibrio

Dalla parte di tabellone dell’Olimpia compare anche Brescia, che debutterà contro Trieste, decisa a vendere cara la pelle in una fase storica decisamente complicata (la vicenda del possibile trasloco del titolo sportivo a Roma, in vista del progetto NBA Europe, ha già avuto vasta eco unitamente alla protesta civile ma decisa della tifoseria locale). La Germani ha conteso fino all’ultimo il primo posto alla Virtus, ma ha raggiunto il miglior risultato della sua storia e proverà a prendersi la rivincita in finale proprio contro Bologna, che lo scorso anno vinse abbastanza agevolmente in tre partite.

Nello spicchio presidiato dalla Virtus c’è invece la sfida sulla carta più incerta, quella tra Venezia e Derthona: la Reyer dal 2013 è sempre approdata ai play-off, una garanzia di continuità pur in un contesto sempre in rapida evoluzione, mentre la Bertram ha saputo riprendersi dopo una fase di saliscendi e adesso vuol godersi il viaggio.

Insomma, 8 squadre che potranno offrire uno spettacolo degno del palcoscenico che calcheranno. E se per qualcuno la finale potrebbe già essere scontata, altri proveranno certamente a fare in modo che ciò non accada.

Il programma delle gare inaugurali delle serie dei quarti di finale

Sabato 16 maggio 2026

EA7 Emporio Armani Milano – UNA Hotels Reggio Emilia ore 18.30 LBATV – Cielo – Sky Sport Basket

Germani Brescia – Pallacanestro Trieste ore 20.30 LBATV