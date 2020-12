Basket LBA, Pozzecco: "Sassari punta su Tillman"

Gianmarco Pozzecco dopo la brillante vittoria casalinga contro Brescia, ha rilasciato una lunga intervista a “La Nuova Sardegna” soffermandosi principalmente sullo scarso utilizzo di Tillman.

Queste le parole del coach sardo: “Bocciatura per Tillman? Assolutamente no. Mi è dispiaciuto lasciarlo fuori, ma ci serviva vincere e avevamo trovato un buon equilibrio. Continueremo a lavorarci. Tillman fin qui è stato sfortunato, ha avuto un percorso difficile. Prima è stato falso positivo, poi l’infortunio alla spalla, tutte vicissitudini che lo hanno bloccato e non gli hanno dato la possibilità di lavorare col gruppo per inserirsi a dovere. Il problema è proprio qui: aver costruito la nostra identità senza di lui e adesso capisco sia difficile integrarsi anche perchè nel suo ruolo ci sono giocatori che stanno facendo molto bene come bilan e Burnell. Ha comunque 24 anni, è giovane e ha talento. Vale la pena aspettarlo”.

