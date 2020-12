Basket LBA: vincono Cantù, Trieste e Reggio Emilia

Solo vittorie casalinghe ieri sera nei tre recuperi di campionato.

Cantù si aggiudica l’importante anche se non ancora decisiva sfida salvezza contro Trieste: la formazione di Pancotto ottiene il successo superando per 73 a 67 i padroni di casa. Ottima prova di Kennedy. Ancora una sconfitta invece per l’Allianz, che si ritrova ultima in classifica anche se con tre gare ancora da recuperare.

La De’ Longhi riscatta con orgoglio l’ultima sconfitta di Sassari: i ragazzi di coach Menetti si impongono 101-90, consolidando la loro posizione in classifica proprio ai danni della Vanoli a cui non sono bastati i 26 punti Hommes. Treviso vince meritataemnte trascinata da un superlativo David Logan, 26 punti, e dall’esplosività di Mekowulu, (15 punti e 10 rimbalzi).

Non basta invece l’esordio di Hunt, in campo per altro 9’ , alla Fortitudo per evitare l’ennesima sconfitta di fronte ad una Unahotels guidata da un Taylor straordinario, autore di 28 punti.

17-12-2020