Basket, l'Urania fallisce di poco la rimonta a Udine

Resta incompleta la grande rimonta dell’Urania Basket Milano che viene battuta 83-78 dalla Old Wild West a Udine nella partita della nona giornata del raggruppamento verde di serie A2. I friulani, grazie alla grande serata dei loro tiratori, in particolare Johnson con 30 punti e 6 triple a referto, sono arrivati ad avere anche 16 lunghezze di vantaggio nel secondo quarto 15 nel terzo, i Wildcats nel periodo decisivo si riavvicinano a -2 ma qui subiscono un parziale di 9-0 propiziato da Johnson e Foulland. Per i milanesi di coach Davide Villa 22 punti di Montano, 18 di Langston e 14 di Piunti.

OMNISPORT | 27-12-2020 20:21