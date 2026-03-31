Basket, Marzorati: "Oggi sport piu' fisico ma la tecnica e' meno prestante"

“E’ una bella soddisfazione perche’ vuol dire che mi sono dedicato parecchio alla Nazionale, anche se quando si parla di pallacanestro si parla di gruppo, quindi non si vince da soli. Le due medaglie all’inizio degli anni ’80 – l’argento di Mosca nel 1980 e l’oro all’Europeo del 1983 – sono stati risultati importanti per la Nazionale”. Ad affermarlo l’ex cestista Pierluigi Marzorati, storica icona della Pallacanestro Cantu’, a margine delle celebrazioni per i cento anni dalla prima partita della Nazionale italiana di basket, che si sono tenute questa mattina a Palazzo Pirelli, a Milano. “Fisicamente e’ migliorato parecchio, ed e’ migliorata anche la velocita'”, ha poi aggiunto parlando delle differenze fra il basket di oggi e quello del passato. “Secondo me e’ un po’ meno prestante la tecnica, ma il movimento e’ in crescita, soprattutto in Europa, e adesso anche l’Nba comincia a interessarsi al basket europeo”.