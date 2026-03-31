Basket, Messina: "Bisogna tornare alle Olimpiadi"

“Per il nostro sport la cosa piu’ bella sarebbe tornare alle Olimpiadi: e’ tanti anni che purtroppo ci arriviamo vicino ma non ci andiamo. Come hanno dimostrato anche le Olimpiadi invernali, la maglia azzurra che partecipa all’Olimpiade ha un valore che nessun’altra competizione puo’ dare”. Ad affermarlo il presidente delle operazioni basket dell’Olimpia Milano ed ex allenatore della squadra Ettore Messina, a margine delle celebrazioni per i cento anni dalla prima partita della Nazionale italiana di pallacanestro, che si sono tenute questa mattina a Palazzo Pirelli, a Milano. A suo dire, il ricordo piu’ bello con la maglia azzurra e’ “essere arrivati in finale agli Europei del 1997 con una squadra molto giovane che poi e’ diventata l’ossatura per le vittorie del 1999 e per la medaglia d’argento ai Giochi olimpici”.