Miracolo Italbasket in Lituania, Mondiali più vicini (81-82): Procida e Mannion decisivi, Banchi sorride

Dopo il tonfo con l'Islanda, gli Azzurri si rialzano nella trasferta più difficile: finale epico, poi il canestro del sorpasso del play di Milano che riapre tutti i giochi.

Si era aperta con una sconfitta pesantissima a Tortona contro l’Islanda, l’era Banchi al timone dell’Italia del basket prosegue con un’altrettanto cruciale impresa nella trasferta più temuta, più difficile di questa prima fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. Gli Azzurri passano in Lituania e si ritrovano d’incanto pienamente in corsa. Tutte e quattro le Nazionali del girone a quota due punti dopo due gare, dopo il successo dell’Italia in terra baltica (81-82) e la vittoria della Gran Bretagna in Islanda (82-90). A febbraio la corsa ripartirà con la doppia sfida contro i britannici, prima in trasferta e poi in casa.

Basket, torna Mannion nell’Italia di Banchi

Per riemergere dalla valle di lacrime post sconfitta con gli islandesi Banchi si aggrappa a Mannion, tornato a disposizione dopo gli impegni in Euroleague con Milano (dell’assurdità di queste qualificazioni che si giocano mentre tutto il resto va avanti si è già scritto più volte). Il play lanciato in quintetto insieme a Tonut, Tessitori, Procida e Ferrari. Primo quarto equilibrato, coi lituani – reduci dall’incredibile vittoria nella prima partita in Gran Bretagna, dove perdevano di cinque punti a meno di un minuto dal termine – trascinati da Velicka e Sargiunas. Azzurri comunque in partita, anche se un po’ imballati in attacco: tre lunghezze da recuperare al termine del primo quarto.

La Lituania prova la fuga, gli Azzurri rientrano

Il momento più duro della partita nel secondo parziale, col tentativo di fuga dei padroni di casa. Lituania capace di portarsi anche a +10, con l’Italia che prima fa fatica a tenersi in linea di galleggiamento, poi pian piano prende le misure. Dalla panchina sono Petruccelli e Casarin a dare il maggior contributo e all’intervallo lungo i punti da recuperare sono soltanto cinque: Lituania avanti 39-34. Nel terzo quarto arriva finalmente l’aggancio, anche perché Procida pian piano comincia a carburare e Tessitori inizia a mettere canestri pesanti. A dieci minuti dal termine il punteggio è perfettamente in parità, sul 54-54.

Mondiali: Procida e Mannion rialzano l’Italia

Il quarto periodo è una guerra di nervi, l’Italia trova in Procida il suo miglior interprete. Il talento che gioca nel Real Madrid (24 punti) è una furia, segna dall’arco e da sotto, arrivando anche a urlare in faccia all’infuocato pubblico di casa. Quando gli Azzurri si portano a +8 (68-76) sembra ormai fatta, ma la Lituania trova le triple che la riportano a contatto. L’ultimo minuto si apre con gli Azzurri avanti di quattro punti, ma una tripla clamorosa di Velicka vale il sorpasso a 13 secondi dal termine (81-80). Banchi vede i fantasmi, chiama timeout, dopo il quale Mannion s’inventa il canestro del +1. C’è un ultimo attacco, ma stavolta Velicka pasticcia. Vince l’Italia e torna clamorosamente in gioco per i Mondiali.