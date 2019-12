Basket, multati quattro club di serie A

Multe per quattro club nella serie A di basket in relazione a quanto successo nella sedicesima giornata di andata, disputata il 29 dicembre.

Serie A

Sedicesima giornata di andata, gare del 29 dicembre 2019

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri.

OPENJOBMETIS VARESE. Ammenda di Euro 2.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri e nei confronti di un tesserato ben individuato della squadra avversaria, nonché verso la Lega Basket Serie A.

S. BERNARDO CANTU'. Ammenda di Euro 2.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri e nei confronti di un tesserato ben individuato della squadra avversaria.

GERMANI BRESCIA. Ammenda di Euro 900,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri.

