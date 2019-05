Basket: multe e squalifiche in A

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in relazione alle gare del penultimo turno di regular season.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO. Ammenda di Euro 2.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico nei confronti di un tesserato ben individuato della squadra avversaria.

ALMA TRIESTE. Ammenda di Euro 2.200,00 per offese e minacce collettive frequenti del pubblico agli arbitri e per lancio di oggetti contundenti (una monetina) isolato e sporadico, senza colpire.

EGIDIJUS MOCKEVICIUS (atleta US VICTORIA LIBERTAS PESARO). Squalifica tesserato per 1 gara sostituita con ammenda di Euro 3.000,00 per comportamento offensivo nei confronti del secondo arbitro a fine gara.

OPENJOBMETIS VARESE. Ammenda di Euro 2.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri e nei confronti di un tesserato ben individuato della squadra avversaria.

SIDIGAS AVELLINO. Ammenda di Euro 1.500,00 per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (utilizzo di strumenti sonori).

SPORTAL.IT | 06-05-2019 16:40