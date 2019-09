Basket, multe e squalifiche in serie A

Sono state rese note multe e squalifiche relative alla seconda giornata della serie A maschile di basket.

MITCHELL HOLLAND WATT (atleta UMANA VENEZIA MESTRE). Squalifica per 1 gara per aver spintonato con azione intenzionale, non in fase di gioco, un avversario che lo aveva provocato. Sostituita con ammenda di Euro 3.000,00.

ROK STIPCEVIC (atleta POMPEA BOLOGNA). Squalifica per 1 gara per comportamento intimidatorio nei confronti di un avversario, a seguito del quale veniva sanzionato con un fallo tecnico. Sostituita con ammenda di Euro 3.000,00.

POMPEA BOLOGNA. Ammenda di Euro 1.980,00 per offese e minacce collettive frequenti del pubblico agli arbitri.

POMPEA BOLOGNA. Ammonizione per rilevante irregolarità delle attrezzature obbligatorie (precision time).

VIRTUS ROMA. Ammonizione per guasto delle attrezzature obbligatorie (stop lamp e stampante a disposizione degli udc)

SPORTAL.IT | 30-09-2019 17:13