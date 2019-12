Basket, multe per due club in serie A

Multe per due club nella serie A di basket in relazione a quanto successo nella quindicesima giornata di andata, disputata tra il 25 e il 27 dicembre.

JERRY DAVON JEFFERSON (atleta VIRTUS ROMA). Ammonizione per proteste avverso decisioni arbitrali.

HAPPYCASA BRINDISI. Ammenda di Euro 3.000,00 per guasto delle attrezzature obbligatorie (tablet).

DE LONGHI APPLIANCES TREVISO. Ammenda di Euro 3.000,00 per offese e minacce collettive frequenti del pubblico agli arbitri e nei confronti di un tesserato avversario ben individuato.

SPORTAL.IT | 28-12-2019 13:31