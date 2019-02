Basket: multe per quattro club di A

Quattro i club multati nella massima serie di basket.

SEGAFREDO BOLOGNA. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri

BANCO DI SARDEGNA SASSARI. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri

US VICTORIA LIBERTAS PESARO. Ammenda di Euro 550,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri e per lancio di oggetti contundenti (una moneta) isolato e sporadico, senza colpire

ACQUA S. BERNARDO CANTU'. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri

ARIO COSTA (Presidente US VICTORIA LIBERTAS PESARO). Deplorazione perché al termine della gara teneva un comportamento protestatario e irriguardoso nei confronti degli arbitri. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della carica di Presidente rivestita.

SPORTAL.IT | 04-02-2019 16:55