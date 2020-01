Basket, multe per quattro club in serie A

Multe per quattro club dopo le gare della diciassettesima giornata della massima serie maschile di basket.

VANOLI CREMONA. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri.

ORIORA PISTOIA. Ammenda di Euro 990,00 per lancio di un giornale che provocava la temporanea sospensione della gara per ripulire il terreno di gioco e per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri.

POMPEA BOLOGNA. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri.

SPORTAL.IT | 07-01-2020 16:39