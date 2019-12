Basket: multe per tre club in serie A

Tre le società della serie A maschile di basket multate dopo le gare dell'ultimo turno: la sanzione più pesante inflitta alla Virtus Bologna.

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA. Ammenda di Euro 2.000,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri nonché per offese collettive e frequenti verso un tesserato ben individuato.

S. BERNARDO CANTU'. Ammenda di Euro 550,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri e per lancio di oggetti non contundenti (palle di carta) collettivo sporadico, senza colpire.

OPENJOBMETIS VARESE. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico verso gli arbitri.

SPORTAL.IT | 16-12-2019 14:44