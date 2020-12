Basket NBA, Doncic: "Non sono nella mia forma migliore"

Un’altra vittoria importante, la seconda consecutiva in questa pre-season di NBA, per i Dallas Mavericks a Milwaukee, contro i Bucks. Ma non tutto fila per il verso giusto, visto che sono tante le critiche piovute via twitter al cestista sloveno Luka Doncic, reo di essersi presentato al training camp sovrappeso.

Le accuse al giocatore dei Mavericks si fondano principalmente sul fatto che si starebbe trascurando, risultando flaccido e sovrappeso. Ecco la risposta di Doncic: “”La gente su Twitter dice di tutto”. “Ma è vero che io non sono nella mia forma migliore. Sono sicuro che quanto prima arriverà. Ma, sai, non sono mai stato un ragazzo muscoloso, quindi cosa posso dire?”.

Appuntamento per giovedi 24 Dicembre quando Dallas giocherà contro i Suns nella prima di NBA.

OMNISPORT | 16-12-2020 10:37