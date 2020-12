Basket NBA: Il Fenerbahce vicino all'ex Memphis Grizzlies

Usato con il contagocce nella scorsa stagione, il destino di Marko Guduric pare segnato. Dopo aver firmato un contratto pluriennale la scorsa estate, il cestista serbo ha giocato poco più di 11 minuti a gara totalizzando 4 punti di media. Troppo poco per incidere in NBA e allora ecco che è arrivato il taglio da parte dei Memphis Grizzlies. Adesso Guduric è free agent e qualora nessuno dovesse decidere di puntare su di lui, le porte di un ritorno in Europa si spalancherebbero.

In pole position ci sarebbe una sua ex squadra, il Fenerbahce, ma attenzione anche alla rivoluzione che sta avvenendo in casa del Khimki Mosca, deciso ad invertire un trend troppo negativo.

OMNISPORT | 15-12-2020 16:13